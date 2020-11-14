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Кулачный бой завершился рекордным нокаутом

Бой не успел толком начаться.

Кулачный бой завершился рекордным нокаутом
Фото: BKFC©
Новости спорта Единоборства
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Пуэрториканец Улисес Диас нокаутировал американца Донелея Бенедетто кулачного боя в рамках турнира Bare Knuckle FC 14, который прошел в Майами (штат Флорида, США).

Боец из США пропустил несколько ударов и практически сразу оказался на настиле ринга, бой завершился на третьей секунде.

Этот нокаут стал рекордно быстрым в истории промоушена.

 

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Метки:
Бои по смешанным правилам MMA
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