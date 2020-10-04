Глава UFC снова хочет организовать бой Хабиба с Фергюссоном. Их встреча срывалась 5 раз

Президент UFC Дана Уайт
сообщил, что еще рассматривает возможность боя между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым
и представителем США Тони Фергюсоном, сообщает Sports Illustrated.
Бой между россиянином и американцем срывался уже пять раз. В последний раз это произошло в марте 2020 года из-за коронавируса.
"Если Хабиб победит Гэтжи, то вы получите бой с Тони Фергюсоном, над которым мы сейчас работаем. И, надеюсь, этот бой с Хабибом состоится, потому что я знаю, что люди хотят его увидеть" - сказал Уайт.
Бой Нурмагомедов - Гэтжи состоится 24 октября и пройдет на "Бойцовском острове" в Абу-Даби. Отметим, что в рамках данного турнира в октагон выйдут и два казахстанских бойца. Сергей Морозов
встретится с двоюродным братом Хабиба Умаром Нурмагомедовым, а соперник Шавката Рахмонова
пока не определен.
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