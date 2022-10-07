"Я с вами не прощаюсь". Токаев сделал заявление о своем будущем

Игрок сборной Казахстана по футзалу Жомарт Токаев обратился к российскому клубу "Сибиряк", цвета которого он защищал с лета этого года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Дорогой коллектив, руководство, хочу Вам выразить слова благодарности, спасибо за Ваше понимание, поддержку, опыт, профессионализм! Я очень рад, что смог, хоть и немного, поиграть в этом клубе, я с вами не прощаюсь, а говорю лишь до свидания 😉", - написал он в своем Instagram.

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Отметим, что в прошедших двух турах российской Суперлиги он не отметился результативными действиями.