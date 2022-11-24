"Возможно, мое время в "Кайрате" подходит к концу". Кака - о поражении в Лиге чемпионов

Главный тренер АФК "Кайрат" Пауло Рикардо Кака прокомментировал итоги второго матча Элитного раунда Лиги чемпионов с "Хрудимом" (1:2), сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Большая ответственность перед командой, перед городом, перед Казахстаном. Я чувствую это. Когда мы лишились шансы на выход - это сложно принять. Но есть третья игра, неважно какой статус, мы будем играть за честь клуба.

С чем связано, что Турсагулов и Оразов выглядели уставшими? Возможно, мы ждем от них постоянных правильных решений, ждем, что они будут решать игры, но, может, это просто не их уровень? Показательно, что Турсагулов на этом этапе играл гораздо меньше, чем в прошлом.

Может, нас изучают очень хорошо, но у нас 28 ударов по воротам. Я виноват, что мы проиграли. Но моя задача как тренера, чтобы команда создавала моменты и не допускала их у своих - мы это делали. Возможно, мое время в "Кайрате" подходит к концу. Мое будущее? Я в себя верю. Могу работать в другой команде. Вы же видели, что у нас есть игра, у нас было колоссальное преимущество в двух играх, есть командная игра. Те, кто говорят, что у нас нет игры, - это диванные эксперты. Да, у нас нет голов, но есть игра. Возможно то, что у нас нет голов стандартов - да, это тоже вопрос ко мне.

Был ли жесткий разговор с руководством? Нет, но это жизнь тренера. Мы два года вне финала четырех. Если будет решение, чтобы я ушел, - без проблем.

Как проведу сегодняшний вечер? Сначала буду отвечать на вопросы руководства, их будет много. Спать точно не буду. Меня ожидает длинная ночь", - заявил бразильский специалист.

Напомним, что 26 ноября "Кайрат" проведет заключительный матч Элитного раунда ЛЧ с португальской "Бенфикой".

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