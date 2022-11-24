Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футзал Клубный футзал
Комментарии

"Возможно, мое время в "Кайрате" подходит к концу". Кака - о поражении в Лиге чемпионов

"Возможно, мое время в "Кайрате" подходит к концу". Кака - о поражении в Лиге чемпионов
©АФК "Кайрат"

Главный тренер АФК "Кайрат" Пауло Рикардо Кака прокомментировал итоги второго матча Элитного раунда Лиги чемпионов с "Хрудимом" (1:2), сообщает корреспондент Vesti.kz

"Большая ответственность перед командой, перед городом, перед Казахстаном. Я чувствую это. Когда мы лишились шансы на выход - это сложно принять. Но есть третья игра, неважно какой статус, мы будем играть за честь клуба. 

С чем связано, что Турсагулов и Оразов выглядели уставшими? Возможно, мы ждем от них постоянных правильных решений, ждем, что они будут решать игры, но, может, это просто не их уровень? Показательно, что Турсагулов на этом этапе играл гораздо меньше, чем в прошлом. 

Может, нас изучают очень хорошо, но у нас 28 ударов по воротам. Я виноват, что мы проиграли. Но моя задача как тренера, чтобы команда создавала моменты и не допускала их у своих - мы это делали. Возможно, мое время в "Кайрате" подходит к концу. Мое будущее? Я в себя верю. Могу работать в другой команде. Вы же видели, что у нас есть игра, у нас было колоссальное преимущество в двух играх, есть командная игра. Те, кто говорят, что у нас нет игры, - это диванные эксперты. Да, у нас нет голов, но есть игра. Возможно то, что у нас нет голов стандартов - да, это тоже вопрос ко мне. 

Был ли жесткий разговор с руководством? Нет, но это жизнь тренера. Мы два года вне финала четырех. Если будет решение, чтобы я ушел, - без проблем. 

Как проведу сегодняшний вечер? Сначала буду отвечать на вопросы руководства, их будет много. Спать точно не буду. Меня ожидает длинная ночь", - заявил бразильский специалист.  

Напомним, что 26 ноября "Кайрат" проведет заключительный матч Элитного раунда ЛЧ с португальской "Бенфикой". 

Разбор первого чемпионского боя Жанибека Алимханулы с легендой бокса

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Кайрат АФК Футзал

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Вчера , 23:24
Клубный футзал
"Возможно, мое время в "Кайрате" подходит к концу". Кака - о поражении в Лиге чемпионов "Возможно, мое время в "Кайрате" подходит к концу". Кака - о поражении в Лиге чемпионов
Вчера , 22:38
Клубный футзал
Матч "Кайрата" в Лиге чемпионов завершился сенсационным результатом Матч "Кайрата" в Лиге чемпионов завершился сенсационным результатом
Вчера , 21:17
Клубный футзал
Матч конкурентов "Кайрата" по ЛЧ закончился разгромным результатом Матч конкурентов "Кайрата" по ЛЧ закончился разгромным результатом
Вчера , 20:19
Клубный футзал
"Кайрат" назвал состав на матч Лиги чемпионов "Кайрат" назвал состав на матч Лиги чемпионов
Вчера , 17:21
Клубный футзал
"Поплатились за это". Игита - о ничьей "Кайрата" в матче ЛЧ и своей травме "Поплатились за это". Игита - о ничьей "Кайрата" в матче ЛЧ и своей травме
Вчера , 14:05
Клубный футзал
Уход лидеров и смена поколений. "Кайрат" перестал быть топ-командой в Европе? Уход лидеров и смена поколений. "Кайрат" перестал быть топ-командой в Европе?
Вчера , 09:50
Клубный футзал
Прямая трансляция второго матча "Кайрата" в Элитном раунде ЛЧ по футзалу Прямая трансляция второго матча "Кайрата" в Элитном раунде ЛЧ по футзалу
23 ноября, 23:18
Клубный футзал
"Нам не хватило духа Игиты". Кака - о сенсационном старте "Кайрата" в Элитном раунде ЛЧ "Нам не хватило духа Игиты". Кака - о сенсационном старте "Кайрата" в Элитном раунде ЛЧ
23 ноября, 22:40
Клубный футзал
"Кайрат" стартовал в Элитном раунде Лиги чемпионов с неожиданного результата "Кайрат" стартовал в Элитном раунде Лиги чемпионов с неожиданного результата
23 ноября, 13:23
Клубный футзал
Противостояние с "Бенфикой" и потеря Игиты. Превью к старту "Кайрата" в Элитном раунде ЛЧ Противостояние с "Бенфикой" и потеря Игиты. Превью к старту "Кайрата" в Элитном раунде ЛЧ
23 ноября, 11:13
Клубный футзал
Прямая трансляция первого матча "Кайрата" в Элитном раунде Лиги чемпионов по футзалу Прямая трансляция первого матча "Кайрата" в Элитном раунде Лиги чемпионов по футзалу
19 ноября, 15:07
Клубный футзал
Бразильский форвард "Кайрата" выбыл до конца сезона Бразильский форвард "Кайрата" выбыл до конца сезона
10 ноября, 16:21
Клубный футзал
"Уважаю "Бенфику", но у нас такие же игроки". Есенаманов - о Лиге чемпионов, сменщике Игиты и трансферах "Уважаю "Бенфику", но у нас такие же игроки". Есенаманов - о Лиге чемпионов, сменщике Игиты и трансферах
4 ноября, 17:06
Клубный футзал
"В Элитном раунде мы докажем, что сильны". Игита - о "Кайрате" в Лиге чемпионов "В Элитном раунде мы докажем, что сильны". Игита - о "Кайрате" в Лиге чемпионов
3 ноября, 20:20
Клубный футзал
Алматы примет Элитный раунд Лиги чемпионов по футзалу Алматы примет Элитный раунд Лиги чемпионов по футзалу
3 ноября, 19:45
Клубный футзал
Стали известны соперники "Кайрата" по Элитному раунду Лиги чемпионов Стали известны соперники "Кайрата" по Элитному раунду Лиги чемпионов
2 ноября, 16:40
Клубный футзал
Лига чемпионов в Алматы? Футзальный "Кайрат" претендует на проведение Элитного раунда Лига чемпионов в Алматы? Футзальный "Кайрат" претендует на проведение Элитного раунда
31 октября, 21:57
Клубный футзал
Определились потенциальные соперники "Кайрата" в Лиге чемпионов Определились потенциальные соперники "Кайрата" в Лиге чемпионов
29 октября, 23:30
Клубный футзал
Казахстанский клуб вылетел из Лиги чемпионов Казахстанский клуб вылетел из Лиги чемпионов
29 октября, 22:41
Клубный футзал
"Кайрат" выиграл первый матч в Лиге чемпионов и вышел в элитный раунд "Кайрат" выиграл первый матч в Лиге чемпионов и вышел в элитный раунд
28 октября, 09:04
Клубный футзал
"Как можно играть в таких условиях?". Кака - о матче "Кайрата" в ЛЧ, удалении Игиты и травмах футболистов "Как можно играть в таких условиях?". Кака - о матче "Кайрата" в ЛЧ, удалении Игиты и травмах футболистов
27 октября, 23:26
Клубный футзал
"Аят" разгромно проиграл после упущенной победы в Лиге чемпионов "Аят" разгромно проиграл после упущенной победы в Лиге чемпионов
27 октября, 22:42
Клубный футзал
"Кайрат" остался без победы во втором матче Лиги чемпионов с удалением Игиты "Кайрат" остался без победы во втором матче Лиги чемпионов с удалением Игиты
27 октября, 07:32
Клубный футзал
Прямая трансляция вторых матчей "Кайрата" и "Аята" в футзальной Лиге чемпионов Прямая трансляция вторых матчей "Кайрата" и "Аята" в футзальной Лиге чемпионов
27 октября, 02:11
Клубный футзал
"Кайрат" вырвал ничью в матче Лиги чемпионов "Кайрат" вырвал ничью в матче Лиги чемпионов
27 октября, 02:02
Клубный футзал
"Аят" из-за автогола упустил победу в матче футзальной Лиги чемпионов "Аят" из-за автогола упустил победу в матче футзальной Лиги чемпионов
26 октября, 23:54
Клубный футзал
"Аят" назвал состав на матч Лиги чемпионов "Аят" назвал состав на матч Лиги чемпионов
26 октября, 23:38
Клубный футзал
"Кайрат" объявил состав на матч Лиги чемпионов "Кайрат" объявил состав на матч Лиги чемпионов
26 октября, 09:11
Клубный футзал
Прямая трансляция стартовых матчей "Кайрата" и "Аята" в Лиге чемпионов Прямая трансляция стартовых матчей "Кайрата" и "Аята" в Лиге чемпионов
23 октября, 21:30
Клубный футзал
Без лидера сборной Казахстана! "Кайрат" представил заявку на футзальную Лигу чемпионов Без лидера сборной Казахстана! "Кайрат" представил заявку на футзальную Лигу чемпионов

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus