Ветеран "Кайрата" и сборной Казахстана по футзалу завершил карьеру

Известный казахстанский футзалист Даурен Нургожин завершил карьеру, сообщает телеграм-канал Aladop.

Как отмечает паблик, в последнее время футзалист часто травмировался. В 2021 году он перенес сложную операцию на бедре.

Решение покинуть "Кайрат" Нургожин принял еще в марте, и вот теперь завершил карьеру.

"Даурен, внесший большой вклад в развитие казахстанского футзала, всего сыграл за "Кайрат" 193 матча и забил 36 голов. Кроме того, защитника регулярно приглашали в сборную Казахстана. Там он сыграл 75 игр и забил 18 голов", - пишет канал.

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