"Уважайте команду". Игита отреагировал на критику "Кайрата" за результаты в ЛЧ

Вратарь и капитан АФК "Кайрат" Лео Игита прокомментировал выступление команды в Элитном раунде Лиги чемпионов по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz. Игита отреагировал на критику в адрес команды.

"Кайрат" в первом матче сыграл вничью с мальтийским "Луксойлом" - 0:0, а во втором туре уступил чешскому "Хрудиму" - 1:2.

"Всем привет. Хочу сказать по поводу Элитного раунда Лиги чемпионов, в котором весь Казахстан ждал победу - по-другому не может быть. Самая титулованная и самая лучшая команда страны, поэтому все ждут победу. От лучших всегда требуют лучшего. Я читал много грязных сообщений. Мне больно. Вчера моя дочка плакала, я видел членов семей наших игроков, которые тоже плакали. Для нас это очень трудный момент. Игроки все сделали, чтобы побеждать, но не смогли. Мы все отдали и боролись до последней секунды. Максимально отдали себя в обоих матчах. Поэтому прошу уважения к этому клубу. Потому что этот клуб помогает Казахстану развивать футзал.

Поэтому уважайте клуб и Кайрата Оразбекова, уважайте Кака, который за пять лет выводил клуб в финал и в полуфинал Лиги чемпионов. Это нелегко. Мы всегда боремся против топовых команд. Эти люди, которые пишут "Кака out" и все плохо, когда мы будем выигрывать, они будут хлопать, и мы все вместе будем радоваться.

Настоящие болельщики радуются нашим победам и грустят с нами в поражениях. Мы должны чувствовать вашу поддержку в такие моменты", - заявил Игита.

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В следующем туре "Кайрат" сыграет с португальской "Бенфикой", которая набрала четыре очка и возглавляет квартет.