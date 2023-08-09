"Ушла эпоха". Экс-игрок сборной Казахстана остался без клуба

Казахстанский игрок Алексей Лопатюк покинул футзальный клуб "Аят" из Рудного. Об этом сообщает "Футзал Казахстан".

"Ушла эпоха. Один из самых преданных игроков за всю историю чемпионата покидает родной МФК "Аят".

Лопатюк защищал цвета рудненского клуба с 2010 года и до сегодняшнего дня являлся главным старожилом не только "Аята", но и всего чемпионата.

Алексей не продлил контракт с клубом, но не завершил карьеру! Уверены, что такой опыт сможет помочь многим клубам нашего чемпионата!", - пишет источник.

Напомним, что 37-летний Лопатюк в свое время вызывался в сборную Казахстана. В прошлом сезоне он провел 41 матч за "Аят" и забил 3 гола.

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