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Тотальная бессистемность. Почему "Кайрат" снова провалился в Лиге чемпионов

Тотальная бессистемность. Почему "Кайрат" снова провалился в Лиге чемпионов
©Vesti.kz/Алихан Сариев

АФК "Кайрат" неудачно выступил в Элитном раунде Лиги чемпионов и второй сезон подряд остался вне четверки сильнейших клубов Европы. Корреспондент Vesti.kz объясняет, почему результаты алматинского клуба указывают на кризис во всем казахстанском футзале. 

Безусловно, у нынешнего "Кайрата" возникло много индивидуальных трудностей по ходу нынешнего еврокубкового сезона. От банального невезения до травм ключевых игроков. От расшатанной психологии до сложной адаптации новичков. При этом надо заметить, что сразу три соперника "Кайрата" по ЛЧ-2022/23 в итоге сыграют в финале четырех. 

Но любая локальная неудача произрастает из поломки на глобальном уровне. И несмотря на все успехи сборной Казахстана и "Кайрата" в последние годы, тревога относительно будущего усиливается. Например, как минимум должна насторожить одна фраза Кака, произнесенная в недавнем интервью нашему изданию: "Оразов и Турсагулов не вышли из системы, просто так случилось, не было плана создать таких игроков. Поэтому нам необходимо выстроить это планирование, чтобы через какое-то время появились игроки такого же уровня. Ведь сейчас даже близко нет молодых игроков уровня Турсагулова и Оразова". То есть на данный момент кадровый ресурс сборной сильно ограничен и уперся в один узкий круг кандидатов. И при этом надо учитывать, что поколение Игиты, Дугласа, Есенаманова и Нургожина уже прошло свой пик, их мучают травмы и рассчитывать на них полноценно мы сможем, наверное, лишь до 2024 года. 

С точки зрения командных видов спорта футзал принес Казахстану наибольшую долю мировой славы и титулов за последние десять лет. Но парадокс в том, что футзал так и не стал в Казахстане главным видом спорта и даже одним из главных его назвать нельзя. 

Ведь невозможно представить, что в футзальной стране каждый год будут исчезать команды, причем достаточно успешные. Так было с "Жетысу", где начинали свой большой путь упомянутые Оразов и Турсагулов, так едва не произошло с "Каспием", где интерес к футзалу со стороны болельщиков был и остается очень высоким. Именно в этом состоит проблема чемпионата Казахстана - никакой стабильности и заинтересованности, большинство клубов там живут благодаря энтузиазму отдельных людей (который порой подходит к концу). 

Казахстан высоко котируют в мировом футзальном сообществе, и наша заявка на проведение прошлого чемпионата мира имела очень высокие шансы на успех, но затем в КФФ сами отказались от этого, хотя все условия в нашей стране имелись. И это тоже очень тяжело понять. 

Абсолютное отсутствие системности наблюдается и по части школ, как раз то, о чем говорил Кака. Оразов и Турсагулов выросли вопреки, они сами себя создали. Поэтому неудивительно, что после них до сих пор нет талантов со столь же высоким потенциалом. А все почему? В стране есть лишь один клуб с четким профессиональным отношением, инфраструктурой и другими условиями для роста - это "Кайрат". Но все понимают, один клуб не может принять и растить у себя всех желающих, тем более "Кайрат" команда с европейскими амбициями и кадровый кастинг там очень строгий. В итоге мальчишка в девяти из десяти случаев выберет футбол - потому что там возможностей пробиться гораздо больше и даже примеры звезд мирового футзала (которые есть в Казахстане) не привлекут его. 

По сути, "Кайрат" самостоятельно поддерживает всю экосистему футзала в стране. Не получая поддержки и в то же время не испытывая конкуренции, даже очень один очень хорошо сделанный продукт попадает в прогнозируемый кризис, который отражается на состоянии и восприятии футзала во всем Казахстане. 

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Метки:
Кайрат АФК Футзал

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