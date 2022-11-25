"Сколько порвали этих команд". Президент "Кайрата" - о поражении в Лиге чемпионов

Президент АФК "Кайрат" Кайрат Оразбеков отреагировал на поражение команды во втором туре группового этапа Элитного раунда Лиги чемпионов по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Алматинцы уступили чешскому "Хрудиму" со счетом 1:2. А до этого "Кайрат" сенсационно сыграл вничью с мальтийским "Луксойлом".
"Хватит, пацаны, все нормально. Сколько плакало команд, когда мы выигрывали, сколько порвали этих команд. Это спорт. Ребята были лучше нас, им повезло больше, чем нам", - заявил Оразбеков.
В заключительном туре алматинцы сыграют с "Бенфикой", которая лидирует в группе.
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