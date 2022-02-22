"Семей" объявил состав на первый матч 1/8 финала футзальной Лиги чемпионов против украинского "Атлетика", сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдёт в "Кишинёве" (Молдова) и начнётся в 22:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция состоится на телеканале Qazsport и начнётся в 21:50.

Ответный матч состоится 5 декабря в Семее. По результатам основного раунда сформировался полный состав участников плей-офф - в борьбу за титул продолжат 16 команд. Матчи 1/8 и 1/4 финала будут состоять из двух встреч.

Решающие матчи турнира пройдут 7 и 9 мая 2027 года на арене "Биль/Бьен" в Швейцарии, где состоится финальная стадия соревнований.

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