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Вчера 19:40
 

"Семей" назвал состав на матч с "Барселоной" в Лиге чемпионов

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"Семей" назвал состав на матч с "Барселоной" в Лиге чемпионов Фото: МФК "Семей"©

"Семей" назвал состав на матч с каталонской "Барселоной" в рамках основного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футзалу, передают Vesti.kz.

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"Семей" назвал состав на матч с каталонской "Барселоной" в рамках основного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футзалу, передают Vesti.kz.

Встреча группового этапа пройдёт в словацком городе Лученец сегодня, 29 октября и начнётся в 20:00 по времени Астаны.

Первая пятерка "Семея": Игита, Биржан Оразов, Педриньо, Фернан, Родригиньо.

Запасные: Кнейсс, Дедезиньо, Нурсултан Пиялы, Чингиз Есенаманов, Ринат Турегазин, Габриэл Кандидо, Даурен Турсагулов, Араужо де Оливейра Гомес, Торрес.


Напомним, что "Семей" обыграл в первом матче словацкий "Лученец" (6:0), а "Барселона" победила швейцарскую "Минерву" (6:1).

Положение команд в группе 1 после первого тура:

1. "Семей" - 3 очка;
2. "Барселона" - 3;
3. "Минерва" - 0;
4. "Лученец" - 0.

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Лига чемпионов по футзалу 2026/27   •   Словакия, Лученец   •   Основной раунд, Группа 1, мужчины
Вчера 20:00   •   закончен
Семей
Семей
(Семей)
1:6
Барселона
Барселона
(Барселона)
Кто победит в основное время?
Семей

51%

Ничья

15%

Барселона

35%

Проголосовало 55 человек

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