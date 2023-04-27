Российские клубы проявляют интерес к главному тренеру "Кайрата"

Главный тренер футзального "Кайрата" и сборной Казахстана Пауло Рикардо Кака входит в сферу интересов нескольких клубов российской Суперлиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как известно, контракт бразильского специалиста с алматинским клубом близок к концу, и после завершения нынешнего сезона чемпионата Казахстана тренер покинет алматинский клуб.

По информации источника, знакомого с ситуацией, в мае кандидатуру Кака будут рассматривать несколько ведущих клубов из России. У бразильца сильная связь с российским футзалом, поскольку там он построил отличную карьеру и как игрок, и как тренер. В частности, Кака успешно работал в "Газпром-Югре", вместе с этой командой он завоевал все внутренние трофеи и побеждал в Кубке УЕФА-2015/16. Кроме того, не исключено, что фактором для возвращения в Россию может стать семья Кака, поскольку его супруга из России.

Отметим, что в марте Кака получил предложение возглавить португальскую "Бенфику", однако специалист не принял его, посчитав неэтичным покидать "Кайрат" перед решающей фазой в чемпионате Казахстана. Помимо "Бенфики" и российских клубов, потенциальным работодателем для тренера может стать одна из азиатских сборных.

На данный момент "Кайрат" под руководством Кака близок к выходу в финал чемпионата Казахстана, на стадии 1/2 финала алматинцы ведут в серии против "Атырау" - 2:0. Завтра, 28 апреля, "Кайрат" проведет третий матч против "Атырау" на выезде.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"