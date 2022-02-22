Футзальный "Семей" одержал выездную победу над украинским "Атлетиком" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Кишинёве (Молдова) завершилась со счётом 3:2 в пользу казахстанского клуба.

На седьмой минуте Фернан вывел гостей вперёд. Впрочем, украинцы на 18-й минуте усилиями Эдуарда Нагорного восстановили равновесие.

Во втором тайме, на 26-й минуте Педриньо вновь вывел казахстанцев вперёд. Но, на 35-й минуте Олег Выставной сделал счёт - 2:2. Победу "Семею" на 38-й минуте принёс Педриньо.

Отметим, что в составе "Атлетика" было два удаления - на 23-й минуте красная карточка была показана Давиду Калашнику, а на 35-й был удалён вратарь Богдан Мещеряков.

Напомним, ответный матч состоится 5 декабря в Семее.

Решающие матчи турнира пройдут 7 и 9 мая 2027 года на арене "Биль/Бьен" в Швейцарии, где состоится финальная стадия соревнований.

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