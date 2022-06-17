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Призер Евро покинул казахстанский клуб

Призер Евро покинул казахстанский клуб
©Futsal legends
Новости спорта Футзал Клубный футзал
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Российский игрок Александр Фукин покинул футзальный клуб "Атырау", сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации Futsal legends, 37-летний нападающий возвращается в Россию после годового вояжа в Казахстан и будет защищать цвета питерского "Кристалла".

В карьере форварда также были КПРФ, "Норильский никель", "Динамо", "Дина". Провел 37 матчей и забил 14 голов за сборную России в период 2004-2014 годов. В ее составе становился серебряным призером чемпионата Европы (2005, 2012, 2014), также выигрывал бронзу Евро (2007). Еще был обладателем Межконтинентального кубка (2013) и чемпионом России (2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2015/2016, 2016/2017, 2019/2020).

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Метки:
Футзал Россия

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