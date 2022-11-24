"Поплатились за это". Игита - о ничьей "Кайрата" в матче ЛЧ и своей травме

Вратарь и капитан футзального "Кайрата" Лео Игита высказался об исходе матча алматинцев в элитном раунде Лиги чемпионов против мальтийского "Луксола" (0:0), сообщает корреспондент Vesti.kz. Также Игита рассказал о своей травме.

"Сегодня был весьма необычный матч для футзала со счетом 0:0. Очень тяжело смотреть такие матчи. Мы давили, но не реализовали столько моментов и поэтому поплатились за это. Мы были фаворитами и не сумели доказать это преимущество. Результат очень обидный, но ничего страшного, нужно двигаться вперед. Нас ожидает очень сложная игра против "Хрудима", и все зависит только от нас.

К сожалению, я не смогу сыграть ни в одном матче элитного раунда. Сейчас заявили 14 игроков, и я сейчас не готов физически. У меня грыжа - это очень серьезная травма спины. Я буду болеть за ребят, мы должны попадать в финал четырех. Там я и буду играть", - заявил Игита.

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Отметим, что сегодня, 24 ноября, "Кайрат" сыграет с чешским "Хрудимом", который накануне сыграл вничью с португальской "Бенфикой" - 3:3.