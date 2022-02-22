Определились соперники "Кайрата" и "Семея" в 1/8 финала Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов по футзалу, по итогам которой определились соперники казахстанских клубов, передают Vesti.kz.

Алматинский "Кайрат", занявший второе место в группе 2 Лиги А, за выход в четвертьфинал турнира сыграет с польским "Пястом". Первый матч казахстанский клуб проведёт на выезде (23 ноября), а ответный - дома (4 декабря).

Напомним, что "Кайрат" выступал в группе с бельгийским "Андерлехтом", латвийским "Бейтаром" и румынским "Юнайтед Галац". Последний снялся с турнира из-за финансовых проблем, обеспечив всем трём оставшимся участникам квартета досрочный выход в плей-офф Лиги чемпионов.

"Семею" же выпал украинский "Атлетик". Первый матч 1/8 финала семейчане проведут на выезде (23 ноября), а ответный матч сыграют дома (4 декабря).

"Семей" выступал в группе 1 Лиги А вместе с испанской "Барселоной", швейцарской "Минервой" и словацким "Лученцем". Казахстанский клуб набрал шесть очков и стал вторым: подопечные Серджи Альтисента разгромили "Лученец" (6:0), уступили "Барселоне" (1:6) и обыграли "Минерву" (5:1).

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!