"Нам не хватило духа Игиты". Кака - о сенсационном старте "Кайрата" в Элитном раунде ЛЧ

Главный тренер АФК "Кайрат" Пауло Рикардо Кака высказался после стартового матча Элитного раунда Лиги чемпионов против "Луксола" (0:0), сообщает корреспондент Vesti.kz. В частности, бразильский специалист прокомментировал потерю капитана команды Игиты.

"Наверное, после первой игры мы были довольны результатом соперника. Появилось настроение. Играли хорошо, но надо забивать голы. 78 ударов по воротам, да? Что можно сказать? Надо делать выводы.

Реализация? Я не верю, что у них проблемы. Наверное, другие проблемы. Внутри у каждого из нас. Когда ты наносишь 78 ударов, это не проблема реализации. Значит, что-то большее.

Соперники? "Бенфика" вышла, чтобы не терять силы, а им в итоге пришлось затратить больше сил.

Травма Игиты? У него консервативное лечение. Если это не даст эффект, возможно, попробуем другие методы. Но мы пока не думаем об этом. Может ли Деннис стать заменой Игиты? Деннис хорошо играет, но он не Игита. Может быть, нам не хватило как раз Игиты, он символ и дух "Кайрата".

Наши шансы на выход в финальный раунд? Сегодня мы не реализовали первую возможность. Посмотрим, что будет завтра", - заявил Кака.

Напомним, что два следующих матча "Кайрат" проведет против чешского "Хрудима" (24 ноября) и португальской "Бенфики" (26 ноября).

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