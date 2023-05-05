Минус чемпион мира и защитник сборной? С кем расстанется футзальный "Кайрат"

АФК "Кайрат" на финишной прямой внутреннего сезона, и после его завершения в клубе грядут изменения не только в тренерском штабе. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как может обновиться состав алматинцев и кто из нынешних игроков близок к уходу.

Смена главного тренера в "Кайрате", а также двухлетнее отсутствие результата в Лиге чемпионов (алматинцы не добирались до финала четырех), естественно, приведут к трансформации состава.

Но для начала обозначим тех, кто либо имеет контракты еще минимум на год, либо с высокой вероятностью пролонгирует соглашения с "Кайратом".

Среди них вратари Игита и Деннис, защитники Дуглас и Биржан Оразов, универсалы Чингиз Есенаманов, Диего Фаверо, Эдсон и Даурен Нургожин, а также нападающие Даурен Турсагулов и Альберт Акбаликов.

Кроме того, на данный момент, скорее всего, сохранят свои места в команде Кайо Руис и Вилела (форвард сборной Азербайджана должен вернуться из аренды).

А вот дальше много вопросов. Кайо Сезар и Карлос Санс, отданные в аренду, должны уйти летом окончательно. Опытный Сезар не показал своего максимума, а венесуэльский защитник Санс пока не прогрессирует должным образом.

Очень высоки шансы покинуть Алматы и, возможно, вовсе завершить профессиональную карьеру у именитого бразильского форварда Фернандиньо - чемпион мира получил тяжелейшую травму осенью прошлого года и уже вряд ли вернет былые кондиции, к тому же нельзя забывать его возраст (в июне ему исполнится 40 лет).

Еще два молодых игрока - Шушу и Бауржан Умирбаев. В чемпионате Казахстана для ротации это вполне подходящие игроки, но, опять же, нельзя сказать, что они показывают значительный рост по уходящему сезону. Тому же Умирбаеву могут найти альтернативу внутри рынка. "Кайрат" каждый год пробует хотя бы одного нового казахстанского игрока, который проявил себя в местном чемпионате, и не исключено, что так произойдет и сейчас.

Президент алматинского клуба Кайрат Оразбеков ранее отметил, что уже сейчас есть три потенциальных новичка, с которыми могут вступить в переговоры:

"Что касается новичков, у нас идет селекция. Есть три игрока, за которыми мы наблюдаем. Но по ним мы должны выслушать мнение нового главного тренера, когда произойдет его назначение. В конце апреля или начале мая мы решим, вступать ли в переговоры с потенциальными новичками".

Безусловно, многое зависит от того, какой тренер придет в "Кайрат". В случае назначения специалиста из Испании можно предположить приход новичков именно из этой страны.

Но однозначно, "Кайрат" усилит линию обороны, где просто количественно не хватает защитников. Еще один возможный акцент в селекции - игроки не возрастные, поскольку сейчас команда и без того достаточно наполнена опытными исполнителями.

Фото: АФК "Кайрат"©

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