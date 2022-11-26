Математические шансы на выход. Прямая трансляция третьего матча "Кайрата" в Элитном раунде ЛЧ

Сегодня, 26 ноября, АФК "Кайрат" проведет заключительный матч Элитного раунда Лиги чемпионов по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Алматинцы сыграют с португальской "Бенфикой", которая набрала четыре очка и лидирует в группе. Встреча начнется в 20:55 по времени Астаны и будет показана на сайте телеканала Qazsport.

Алматинцы набрали один балл и сохраняют лишь математические шансы на выход из группы. Для этого "Кайрату" нужно обыгрывать "Бенфику" с разницей в четыре мяча и рассчитывать на победу мальтийского "Луксола", набравшего один балл в параллельном матче с чешским "Хрудимом", у которого четыре очка.

Разбор первого чемпионского боя Жанибека Алимханулы с легендой бокса