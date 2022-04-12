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Лидера сборной Казахстана по футзалу дисквалифицировали на 15 матчей. Подробности

Лидера сборной Казахстана по футзалу дисквалифицировали на 15 матчей. Подробности
©RFEF
Новости спорта Футзал Клубный футзал

Лидер сборной Казахстана по футзалу Тайнан, выступающий за клуб "Эль Посо", дисквалифицирован на 15 матчей, сообщает orm.es.

Дисциплинарный отдел Испанской федерации футбола, основываясь на отчете арбитров, согласился отстранить Тайнана после финального матча Кубка с "Барселоной" (3:4).

"Он напал на одного из судей, Урданоса Апезтегию, когда тот решил аннулировать сэйв голкипера Хуанхо. Несмотря на то, что на изображениях нет неоспоримых доказательств, арбитры заявили в протоколе, что показали красную карточку Тайнану за споры с арбитром в определенный момент, нанеся удар головой в левую бровь без причинения видимого вреда.

Судья обратился к Испанской федерации, которая квалифицировала эпизод как серьезное нарушение с дисквалификацией от 13 до 24 игр за агрессию против любого члена судейской бригады. Если имело место незначительное правонарушение (попытка нападения или незаконченное нападение), максимальное наказание составляло бы три игры. Назначены 13 игр за агрессию и еще два матча по дополнительным причинам.

"Эль Посо" обратится за смягчением этой санкции, направив обращение в Апелляционный комитет, все еще находящемся в сфере деятельности Испанской федерации, а затем - в Административный суд по спорту."

Добавим, что эпизод произошел в конце финального матча Кубка Испании, когда счет в игре "Эль Посо" с "Барселоной" стал ничейным (3:3). В серии пенальти победили каталонцы (6:7).

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Метки:
Футзал Казахстан Испания Дисквалификация Сборная РК по футзалу

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