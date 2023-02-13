Лидер сборной Казахстана по футзалу может перейти в "Спортинг"

Нападающий сборной Казахстана по футзалу Тайнан входит в сферу интересов португальского "Спортинга", где он ранее успешно выступал, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Тайнан на данный момент играет за испанский "Эль-Посо" и его контракт действует еще год, но уверенности в том, что он его отработает до конца нет. Бывший клуб форварда "Спортинг" нуждается в левоногом игроке атаки, коим и является Тайнан. Возвращение казахстанского игрока в Лиссабон представляется реальным, поскольку сам Тайнан очень ценит португальский клуб, а также сохранил хорошие отношения с главным тренером Нуно Диашем. В частности, наставник "Спортинга" недавно тепло поздравил Тайнана с днем рождения.

Карьера Тайнана в Испании пока складывается не совсем удачно. "Эль-Посо" находится в числе ведущих клубов страны, но пока далек от завоевания титулов. В "Спортинге" у форварда больше шансов вновь бороться за победу в Лиге чемпионов и национальных турнирах.

Напомним, что Тайнан выигрывал в составе "Спортинга" чемпионат Португалии и Лигу чемпионов. Кроме того, в период выступления за португальскую команду он входил в топ-10 лучших футзалистов мира.

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