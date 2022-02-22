Легенда сборной Бразилии назвал главного таланта в казахстанском футзале

Бразильский нападающий Феррао на этой неделе официально покинувший "Семей", в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о молодом поколении казахстанских игроков.

По мнению экс-форварда "Барселоны", в Казахстане есть немало талантливых игроков, но он выделил защитника футзального "Семея".

"Из нового поколения казахстанских игроков мне нравится Расул Абдуманапулы. Он хорошо играет в обороне, в атаке, у него есть необходимый менталитет. Игроки сборной Казахстана должны развиваться, перед ними есть прекрасные примеры. Когда я только начинал в сборной Бразилии, это была раздевалка, наполненная легендами, я был в восторге, но позже мы и сами стали такими, у нас были амбиции и примеры перед глазами. Думаю, в сборной Казахстан может произойти что-то подобное, ведь последние 10 лет у команды было невероятное поколение", - отметил Феррао.

Феррао заключил контракт с "Семеем" в 2024 году. В составе команды он участвовал в 11 матчах и забил 11 голов. Ранее Феррао играл за бразильские футзальные клубы "Кортиана" и "Крона футзал", российский клуб "Тюмень" и испанскую "Барселону". В составе футзальной "Барселоны" Феррао дважды выиграл чемпионат страны и Лигу чемпионов УЕФА по футзалу. Также выступая в сборной Бразилии он три года подряд признавался лучшим игроком мира, с 2019 по 2021 год.

