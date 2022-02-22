Клубный футзал
Сегодня 10:45
 

Казахстанский клуб хочет подписать звезду сборной Италии

©instagram.com/azzurri

Один из лидеров португальского "Спортинга" и сборной Италии по футзалу Алекс Мерлим попал в сферу интерес казахстанского клуба "Семей", передают Vesti.kz

Контракт Мерлима со "Спортингом" завершается в конце этого сезона и пока будущее игрока остается неопределенным. На данный момент, возможно, как продление соглашения с португальским клубом, так и уход легендарного итальянца. 

"Семей" следит за ситуацией, но при этом у игрока также есть вариант с возвращением на родину. 


Мерлим выступает за "Спортинг" с сезона 2015/2016, с клубом он выиграл множество титулов в Португалии, а также взял две Лиги Чемпионов УЕФА в сезонах 2018/2019, 2020/2021. 

Кроме того, Мерлим является многолетним лидером сборной Италии, в составе которой становился победителем Евро-2014. 

 

