Казахстанский клуб хочет подписать звезду сборной Италии

Один из лидеров португальского "Спортинга" и сборной Италии по футзалу Алекс Мерлим попал в сферу интерес казахстанского клуба "Семей", передают Vesti.kz.

Контракт Мерлима со "Спортингом" завершается в конце этого сезона и пока будущее игрока остается неопределенным. На данный момент, возможно, как продление соглашения с португальским клубом, так и уход легендарного итальянца.

"Семей" следит за ситуацией, но при этом у игрока также есть вариант с возвращением на родину.

Мерлим выступает за "Спортинг" с сезона 2015/2016, с клубом он выиграл множество титулов в Португалии, а также взял две Лиги Чемпионов УЕФА в сезонах 2018/2019, 2020/2021.

Кроме того, Мерлим является многолетним лидером сборной Италии, в составе которой становился победителем Евро-2014.

