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В Казахстане создадут новый футзальный турнир с призовым фондом в 52 миллиона

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В Казахстане создадут новый футзальный турнир с призовым фондом в 52 миллиона ©ФК "Семей"

Президент казахстанской профессиональной футзальной лиги Талгат Космухамбетов сделал заявление о создании нового турнира - Кубка лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz. 

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Президент казахстанской профессиональной футзальной лиги Талгат Космухамбетов сделал заявление о создании нового турнира - Кубка лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz. 

Новый турнир пройдёт в Актау с 7 по 10 января 2027 года. В турнире сыграют восемь лучших клубов Суперлиги по итогам первого круга.

"Принципиально важно, что денежное вознаграждение получит каждый участник — вплоть до клуба, занявшего последнее место. Это один из первых шагов к модели, при которой клубы получают доходы от самой Лиги. Общий призовой фонд составит около 52 миллионов тенге", — заявил Космухамбетов.

Также руководитель добавил, что главная цель КПФЛ - превратить казахстанский футзал в сильный коммерческий продукт, чтобы клубы зависели не только от бюджетного финансирования. Помимо государственной поддержки, клубы смогут получать частные средства, в том числе выплаты от Лиги за телетрансляции.

Отметим, что в этом сезоне чемпионата Казахстана принимают участие 11 клубов. На данный момент лидирует "Актобе" с 26 очками, второй "Семей" с 24 баллами и третий "Кайрат", набравший 22 очка. 

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