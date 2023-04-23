"Кайрат" забил пять мячей и выиграл второй матч в серии плей-офф

"Кайрат" одержал вторую победу над "Атырау" в рамках 1/2 финала чемпионата Казахстана по футзалу, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Алматы и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев площадки.

У победителей по дублю оформили Альберт Акбаликов и Кайо Руис, а также отличился Чингиз Есенаманов. В составе проигравших голами отметились Нурболат Батырханов и Жаксылык Амандосов.

Как итог, кайратовцы повели в серии до трех побед со счетом 2:0.

Третий матч команд состоится 29 апреля в Атырау.

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