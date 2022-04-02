"Кайрат" сенсационно потерял очки в матче ЧРК по футзалу

АФК "Кайрат" в матче 28-го тура чемпионата Казахстана против "Актобе" сумел уйти от поражения, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По ходу игры алматинцы уступали сопернику на своей площадке сначала - 0:3, а затем - 2:4. Итогом противостояния стала результативная ничья - 4:4.

Дубль в составе алматинцев оформил Альберт Акбаликов. Еще по одному голу забили Андрей Графский и Даурен Турсагулов.

В составе "Актобе" два мяча забил Руслан Булатов, а также по разу отличились Егор Нулет и Кайрат Иманалин.

Турнирная таблица чемпионата Казахстана по футзалу

"Кайрат" набрал 65 очков и лидирует в чемпионате. На втором месте "Атырау", набравший 50 баллов, "Аят" с 45 очками на третьем месте. "Актобе" (31) идет на пятом месте.

Накануне алматинцы разгромили "Актобе" со счетом 6:1.

Сегодня, 2 апреля, пройдут еще три игры.