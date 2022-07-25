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"Кайрат" подписал экс-игрока "Наполи"

"Кайрат" подписал экс-игрока "Наполи"
©instagram.com/fernandinhofutsal/

АФК "Кайрат" объявил о подписании контракта с бразильским нападающим Фернандиньо, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соглашение с ним заключено до конца сезона-2022/23. Ранее Фернандиньо уже выступал за "Кайрат". В сезоне-2020/2021 он провел 30 матчей и забил 41 гол.

В алматинский клуб легионер перешел из "Наполи".

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Метки:
Кайрат АФК Казахстанский футзал

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