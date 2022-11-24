"Кайрат" назвал состав на матч Лиги чемпионов

АФК "Кайрат" назвал состав на матч Элитного раунда Лиги чемпионов против чешского "Хрудима", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча группы C пройдет сегодня, 24 ноября на паркете дворца спорта имени Балуана Шолака в Алматы. Начало в 21:00.
Состав "Кайрата": Деннис (В) - Эдсон, Акбаликов, Дуглас Жуниор (К), Лаврати.
Запасные: Сериков (В) - Кайо, Есенаманов, Диего Фаверо, Турсагулов, Велела, Оразов, Санс, Мартинс.
Накануне алматинцы сыграли вничью с мальтийским "Луксолом" - 0:0. Также "Хрудим" и португальская "Бенфика" не сумели выявить победителя - 3:3.
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