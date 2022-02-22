АФК "Кайрат" объявил состав на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против польского "Пяста", сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдёт в Гливице и начнётся в 23:00 по времени Казахстана. Ответная игра команд состоится 4 декабря в Алматы.

На этой стадии Лиги чемпионов Казахстан также будет представлен клубом "Семей". Его соперником станет украинский "Атлетик". Команды проведут два матча - 24 ноября и 5 декабря.

По итогам основного раунда определились все 16 участников плей-офф. Противостояния 1/8 и 1/4 финала пройдут в двухматчевом формате.

Завершится турнир финальной стадией, которая состоится 7 и 9 мая 2027 года на арене "Биль/Бьен" в Швейцарии.

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