"Кайрат" готов отпустить лидера сборной Казахстана по футзалу в европейский клуб

Универсал сборной Казахстана по футзалу Биржан Оразов высказался о своем будущем в "Кайрате" и главной задаче в алматинском клубе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Моя основная цель и мечта - победа с "Кайратом" в Лиге чемпионов. Если говорить о трансфере, я разговаривал с Кайратом Айтмолдаевичем Оразбековым (президент АФК "Кайрат"), он сказал, что отпустит, если придет предложение от большого клуба", - заявил Оразов на официальной странице алматинского клуба в Instagram.

Ранее "Кайрат" объявил о продлении контракта с Оразовым на три года. Уроженец Аягоза выступает за алматинский клуб с 2018 года. В прошлом году возникала информация об интересе к игроку со стороны испанских команд, кроме того, Оразова хотел взять в аренду один из клубов российской Суперлиги.

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