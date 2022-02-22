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"Кайрат" дважды отыгрался и избежал сенсационного поражения

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"Кайрат" дважды отыгрался и избежал сенсационного поражения Фото: МФК "Каспий"©

Актауский "Каспий" и алматинский "Кайрат" не смогли определить победителя в матче 13-го тура чемпионата Казахстана по футзалу, передают Vesti.kz.

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Актауский "Каспий" и алматинский "Кайрат" не смогли определить победителя в матче 13-го тура чемпионата Казахстана по футзалу, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Актау и завершилась со счётом 2:2. Хозяева площадки дважды выходили вперёд, но гости в обоих случаях отыгрались, избежав сенсационного поражения.

В составе актаусцев отличились Нурсултан Танатулы (2-я минута) и Арнольд Кнауб (32-я). У алматинцев голы забили Павел Карпов (28-я) и Кайо Руиз (39-я).

После этой ничьей в активе команд по 23 очка. По дополнительным показателям "Кайрат" занимает третье место в таблице, а "Каспий" - четвёртое.

14 ноября команды вновь сыграют между собой.


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Чемпионат Казахстана по футзалу 2026/27   •   Казахстан, Мангистауская обл., Актау   •   Тур 13/14, мужчины
14 ноября 19:00   •   не начат
Каспий
Каспий
(Актау)
- : -
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
Кто победит в основное время?
Каспий
Ничья
Кайрат
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