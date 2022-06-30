Игрок сборной Казахстана перешел в клуб из Суперлиги

Игрок сборной Казахстана по футзалу Агедиль Мадияров нашел новый клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее Мадияров липецкий ЛКС, с которым стал серебряным призером Высшей лиги России. В минувшем сезоне казахстанец сыграл 24 матча и забил два мяча.

По информации источника, карьеру Мадияров продолжит в составе МФК "Сибиряк" из Новосибирска, который будет играть в Суперлиге России.

"Сибиряк" был основан в 1991 году. В период с 2009 по 2020 год команда играла в Суперлиге России, однако из-за финансовых проблем сезон-2021/22 команда провела в Высшей лиге, но спустя год она уже готова вернуться в элиту российского футзала.

Новосибирский клуб уже подал заявку на участие в турнире и теперь ему необходимо пройти процедуру лицензирования РФС. Проблем с этим возникнуть не должно. Готовить команду к Суперлиге будет Александр Черкасов – экс-главный тренер "Каспия" и "Аята".