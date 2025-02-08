Игрок сборной Казахстана по футзалу перешел в российский клуб

Футзальный клуб "Семей" отдал в аренду универсала сборной Казахстана Райымбека Жума в российский клуб "Нижний Новгород", передают Vesti.kz.

На данный момент новый клуб казахстанского футзалиста занимает 7-е место в российской Суперлиге. Жума будет отдан в аренду до конца сезона.

"Мы всегда стремимся дать нашим игрокам возможность бросить вызов себе за рубежом, потому что это важный шаг для их профессионального роста. Райымбеком интересовались другие казахстанские клубы, но мы думаем, что игра в Суперлиге России будет для него ценным опытом. Один из сильнейших чемпионатов, где уровень конкуренции высокий. Мы уверены, что этот этап его карьеры в будущем принесет пользу ему и нашему клубу. Желаем ему удачи в выступлении в России", - заявил спортивный директор "Семея" Аслан Смаков.