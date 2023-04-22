Игита обратился к супруге после эпичного возвращения в игру

Вратарь футзального "Кайрата" и сборной Казахстана Лео Игита обратился к своей супруге после возвращения на площадку спустя полгода отсутствия из-за травмы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 22 апреля "Кайрат" в матче плей-офф чемпионата Казахстана обыграл "Атырау" со счетом 5:3. Игита забил гол в этой встрече.

"Спасибо за поддержку и терпение в эти более чем пять месяцев. Теперь я готов подарить тебе радость, моя принцесса. Я тебя люблю", - обратился Игита к жене.

Игита 168 дней оставался вне футзала. В начале этого года ему была сделала операция по удалению межпозвоночной грыжи. После этого казахстанский вратарь проходил реабилитацию.

36-летний вратарь выступает за алматинский клуб с 2011 года. В его составе становился обладателем Межконтинентального кубка (2014), Кубка УЕФА (2013, 2015), неоднократно выигрывал чемпионат и Кубок Казахстана.

В составе сборной Казахстана завоевывал бронзу чемпионата Европы-2016.

Лучший вратарь мира по версии Futsalplanet.com (2015, 2016, 2018, 2019, 2020).

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