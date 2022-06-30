Футзальный "Кайрат" включился в борьбу за "нового Рикардинью"

АФК "Кайрат" в летнее трансферное окно может пополнить состав 19-летним талантом из Парагвая Хонатаном Франко, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Юноша сначала проявил себя на родине, в составе клуба "Виллья Хайес" и в составе сборной Парагвая до 20 лет. После Франко перебрался в итальянскую команду "Чиоли Аричча". В новом клубе он также достиг определенных результатов, став чемпионом Италии в категории до 19 лет, и был признан лучшим игроком турнира.

Южноамериканские эксперты уверены, что Франко - будущая звезда мирового футзала, и уже сейчас его манеру игры сравнивают с легендарным португальцем Рикардинью.

"Кайрат" уже просмотрел игрока и связался с агентом Франко на предмет возможного соглашения. Но алматинцам придется выдержать конкуренцию за парагвайского таланта, поскольку за ним наблюдают несколько итальянских и испанских клубов, а также лиссабонский "Спортинг".

Отметим, что ранее "Кайрат" продлил контракт с одним из своих лидеров Чингизом Есенамановым и расстался с игроком сборной Румынии Савио.