Европейский шанс упущен? Почему лидеры сборной Казахстана по футзалу остались в "Кайрате"

Биржан Оразов и Даурен Турсагулов на протяжении нескольких лет входят в категорию лучших игроков сборной Казахстана по футзалу и мечтают заявить о себе в зарубежных клубах, однако их карьерный путь по-прежнему связан с "Кайратом". Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему им не удается уехать в сильнейшие европейские чемпионаты.

С 2018 года Оразов и Турсагулов начали свой подъем как в "Кайрате", так и в сборной Казахстана. У каждого из них были очень яркие периоды за прошедшие пять лет. Тот же Оразов стал лучшим бомбардиром Евро-2022. Кроме того, Биржан и Даурен выдавали яркие матчи в Лиге чемпионов, например, в четвертьфинале Лиги чемпионов-2020/21 против "Бенфики".

Естественным образом к казахстанским игрокам возник интерес из Европы. Появлялись слухи об Испании и подтвержденная информация из России. Оразова хотел взять в аренду российский клуб, но такой вариант не устраивал ни "Кайрат", ни самого Биржана. В этот же период у игроков появился зарубежный агент, в прошлом известный нападающий сборной России - натурализованный бразилец Сирило.

Мечтой Оразова и Турсагулова было попробовать себя в чемпионате Испании - вероятно, сильнейшей футзальной лиге Европы. Но, опять же, конкретики со стороны пиренейских клубов не было.

Отсутствие предложений может быть связано с несколькими причинами.

В двух последних сезонах Лиги чемпионов "Кайрат" не выполняет программу-минимум, то есть не выходит в финал четырех. В розыгрыше-2022/23 алматинцы провалились в Элитном раунде, и когда тренера "Кайрата" Кака спросили об игре Турсагулова и Оразова, он выразил довольно жесткую, но, возможно, объективную мысль:

"Мы ждем от них постоянных правильных решений, ждем, что они будут решать игры, но, может, это просто не их уровень? Показательно, что Турсагулов на этом этапе играл гораздо меньше, чем в прошлом".

Но высокий игровой потенциал у казахстанцев так или иначе есть, вероятно, в последние пару сезонов не хватает лишь стабильности.

В то же время надо учитывать, что в больших европейских чемпионатах еще не выступали казахстанские игроки. Мы не говорим сейчас про натурализованных Тайнана и Лео, а именно про местных. В Европе не знают, смогут ли они адаптироваться к местным условиям. То есть Оразов и Турсагулов для них - это риск, к тому же они могут занять ценные позиции легионеров.

Плюс очень весомая и, скорее всего, главная позиция в этом вопросе у "Кайрата". К сожалению, новых молодых казахстанских игроков с хотя бы приближенным уровнем Оразова и Турсагулова до сих пор не появилось. Логично, что "Кайрат" не может разбрасываться местными игроками такого значения.

В этом году Биржан и Даурен продлили свои контракты с алматинским клубом. Вероятность их отъезда с каждым сезоном уменьшается, но окончательно шанс уехать еще не утерян, для этого они должны вернуть "Кайрат" в элиту европейского футзала и сыграть в этом успехе максимально важную роль.

Фото: АФК "Кайрат"©

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