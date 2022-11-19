Бразильский форвард "Кайрата" выбыл до конца сезона

Нападающий АФК "Кайрат" Фернандиньо рискует пропустить нынешний сезон из-за тяжелой травмы, полученной в основном раунде Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее главный тренер алматинского клуба Пауло Рикардо Кака утверждал, что бразилец точно пропустит Элитный раунд ЛЧ. Но, судя по всему, Фернандиньо ожидает долгое восстановление и даже при самых позитивных прогнозах он может снова выйти на паркет лишь в конце клубного сезона. Более того, 39-летний нападающий может и вовсе завершить профессиональную карьеру после окончания контракта с "Кайратом", который рассчитан до конца сезона-2022/23.

Помимо Фернандиньо, "Кайрат" в ближайших еврокубковых матчах не сможет рассчитывать на Даурена Нургожина.

Напомним, что "Кайрат" выступит в группе C Элитного раунда ЛЧ и сыграет с португальской "Бенфикой", чешским "Хрудимом" и "Луксол Сент-Эндрюс", представляющим Мальту. Матчи этой стадии пройдут с 23 по 26 ноября в Алматы.

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