Хусанов необычным образом покорил "Манчестер Сити". Видео

Защитник сборной Узбекистана и английского "Манчестер Сити" Абдукодир Хусанов удивил одноклубников, сообщают Vesti.kz.

Хусанов спел перед командой на ужине во время клубного чемпионата мира, который проходит в США.

Сообщается, что игроки и тренерский штаб "горожан" оказались в восторге от выступления защитника из Узбекистана.

Напомним, что его трансфер Хусанова в "Сити" состоялся в январе из французского "Ланса" за 40 миллионов евро.

Khusanov is singing in front of everyone and the #ManCity players are clapping 😁.



Wait until you see what he did at the end 🤣🤣 pic.twitter.com/vd1h4s5GfI