Ян Непомнящий и Дин Лижэнь определили чемпиона мира по шахматам в Астане

Дин Лижэнь из Китая одержал победу над россиянином Яном Непомнящим на тай-брейке матча за шахматную корону в Астане. Таким образом он стал 17-м чемпионом мира, передают Vesti.kz.

Им не удалось выявить сильнейшего по итогам 14 партий - 7-7, а вот в тай-брейке удача сопутствовала Дин Лижэню. Первые три партии в рапиде завершились вничью, а в четвертой китайский шахматист победил черными фигурами после 68 ходов и выиграл тай-брейк со счетом 2,5-1,5.

Напомним, звание чемпиона мира осталось вакантным после ухода норвежца Магнуса Карлсена. Непомнящий проиграл ему два года назад в битве за шахматную корону. Лижэнь же стал первым в истории представителем Китая, дошедшим до такого уровня.

Призовой фонд турнира составляет два миллиона евро. Поскольку сильнейший выявился в тай-брейке, победитель получит 55 процентов а проигравший - 45.