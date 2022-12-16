Три в одном. В Алматы собрались сильнейшие шахматисты из разных стран

В Алматы проходит очередной рейтинговый турнир по шахматам, который впервые в истории объединил участников в трех дисциплинах, передает корреспондент Vesti.kz.

В новой академии имени Жансаи Абдумалик спортсмены соревнуются в категориях IM - международный мастер и GM - международный гроссмейстер, а также определяют кандидатов в мастера спорта Казахстана.

Все состязания стартовали 16 декабря. В сильнейшем состязании борются представители России, Грузии, Армении, Беларуси, Италии и Казахстана. Интересно, что самому молодому участнику 14 лет, а самому старшему 63 года.

В соревнованиях за норму межднауродного мастера казахстанцам противостоят россияне, таджики и армяне. Между тем, 18 участников выполняют предварительную программу на кандидата в мастера спорта. Уникальным состязание делает противостояние пенсионеров, которые получают шанс заработать денежные призы и начинающих шахматистов, делающих первые шаги в большом спорте.

Стоит отметить, что прямая трансляция матчей и их статистика ведется на официальном сайте международной федерации шахмат.

Фото предоставлено организаторами.

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