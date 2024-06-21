Тимур Турлов вручил электрокар чемпиону мира и новому казахстанскому гроссмейстеру Казыбеку Ногербеку

В Алматы завершился 26-й юношеский Чемпионат Азии по шахматам, триумфаторами которого стали казахстанские шахматисты. Они завоевали 12 золотых медалей в разных возрастных категориях, и показали свои лучшие результаты за всю историю выступления в азиатских первенствах. В рамках церемонии закрытия было особо отмечено выдающееся достижение казахстанца Казыбека Ногербека, завоевавшего "золото" на прошедшем юношеском чемпионате мира по шахматам до 20 лет (FIDE World Junior Chess Championships 2024), а также достигшего звания гроссмейстера.

На чемпионат мира до 20 лет, прошедший в индийском Гандинагаре, Казыбек приехал в звании международного мастера. Но уже в ходе турнира, по итогам заседания Президентского совета ФИДЕ, юный чемпион мира был утвержден в звании гроссмейстера. Казыбек уже трижды выполнил гроссмейстерскую норму на турнирах Baku Open 2023, Cannes Open 2024 и Dubai Police Global Chess Challenge 2024. Президентского совета ФИДЕ он был утверждён в звании гроссмейстера.

СЕО компании Freedom Holding Corp. и президент Федерации шахмат Тимур Турлов отметил достижения юного чемпиона и лично поздравил Казыбека в рамках закрытия юношеского чемпионата Азии:

"У нас невероятно талантливая молодежь, победа Казыбека Ногербека на юношеском чемпионате мира этому доказательство. Мы рады, что у нас сейчас появляется так много очень молодых гроссмейстеров, новое поколение нас очень вдохновляет и шахматы в Казахстане по-настоящему популярны. Мы стараемся дать им возможность играть, работать с лучшими тренерами и видим, что это приносит результаты. Я не сомневаюсь, что скоро мы увидим новые имена. Федерация оказывает им поддержку и работает с десятками ребят, которые имеют хорошие шансы стать членами и резервом нашей сборной. Нужно продолжать делать свою работу", - отметил президент Федерации.

Кроме заслуженных наград Казыбек Ногербек удостоился особого подарка от Казахстанской Федерации шахмат. Тимур Турлов вручил ему ключи от нового электрокара. Вручение стало кульминацией прошедшей торжественной церемонии закрытия.

Ранее Тимур Турлов, Казыбек Ногербек и его тренер Ержан Шакенов встретились с министром спорта Казахстана Ермеком Маржикпаевым, который также отметил достижения молодого гроссмейстера и передал поздравительное письмо от главы государства Касым-Жомарта Токаева.

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Фото: Казахстанская федерация шахмат©