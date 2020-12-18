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Шахматистка Жансая Абдумалик стала чемпионкой Казахстана среди женщин

Турнир завершился в Алматы.

Шахматистка Жансая Абдумалик стала чемпионкой Казахстана среди женщин
Фото из архива Жансаи Абдумалик
Новости спорта Интеллектуальные Шахматы
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Известная казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик выиграла женский чемпионат Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Турнир проходил в Алматы с 11 по 18 декабря. В нем приняли участие десять спортсменок. 

Соревнования прошли по круговой системе в девять туров. Абдумалик набрала семь очков из девяти возможных и заняла первое место.

"Чемпионат был хорошо организован. В связи с обстановкой в мире новость о проведении чемпионата стала для всех неожиданностью, но я сразу приняла решение сыграть в чемпионате, так как не сидела за доской целых девять месяцев!

Сложностей как таковых не было, были партии с тяжелыми позициями, где пришлось попотеть, чтобы переиграть соперниц, так как перед началом турнира мы с тренером решили наиграть новые дебюты.

Основными соперницами были члены национальной сборной. Впервые встретилась с нашими молодыми талантливыми шахматистками, которые показали достойную игру и приятно меня удивили.

Этот чемпионат стал для меня хорошей подготовкой к предстоящему четвертому женскому этапу Гран-при, в котором я сыграю в январе в Гибралтаре", - прокомментировала шахматистка. 

Фото из архива Жансаи Абдумалик

 

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Метки:
Абдумалик Жансая

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