Сенсацию сотворил 15-летний шахматист из Казахстана

Международный открытый турнир - 1-й этап Кубка Казахстана, проходивший в Астане с 22 по 30 апреля - завершился сенсацией. Его победителем стал 15-летний казахстанец Ансат Алдияр. Он опередил опытных соперников с мировым именем и занял первое место в турнирной таблице по итогам соревнований, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу национальной федерации шахмат.

Несмотря на свой юный возраст, Ансат уже международный мастер. Его рейтинг FIDE - 2317. В ходе турнира он набрал 7,5 очков, опередив таких признанных мастеров шахмат, как ставшего вторым Шанта Саргсяна из Армении (рейтинг 2630), занявших вместе 3-4-е места украинца Александра Моисеенко (2573) и Алексея Гоганова (2525, выступает под флагом ФИДЕ).

На пятом месте расположился иранец Данешвар Бардия (2540), шестое досталось знаменитому американскому гроссмейстеру Хансу Ниманну (2706).

Всего в турнире приняли участие 167 спортсменов из 16 стран.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"