Российский гроссмейстер снял медаль на награждении после матча за шахматную корону в Астане

На церемонии награждения за матч за шахматную корону российский гроссмейстер Ян Непомнящий снял с себя серебряную медаль, которую получил после поражения от китайца Дин Лижэня, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на "Матч ТВ".

Вместе с чемпионским трофеем Дин Лижэнь также получил золотую медаль от президента Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадия Дворковича. Россиянин, получивший серебряную медаль, снял ее почти немедленно.

Непомнящий уступил своему сопернику в тай-брейке и не смог завоевать титул чемпиона мира. После 14 партий с классическим контролем времени была зафиксирована ничья 7:7. Матч за мировую шахматную корону проходил в Астане.

Напомним, звание чемпиона мира осталось вакантным после ухода норвежца Магнуса Карлсена. Непомнящий проиграл ему два года назад в битве за шахматную корону. Лижэнь же стал первым в истории представителем Китая, дошедшим до такого уровня.

Призовой фонд турнира составляет два миллиона евро. Поскольку сильнейший выявился в тай-брейке, победитель получит 55 процентов, а проигравший - 45.

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