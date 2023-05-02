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Президент Казахстана принял участников матча за мировую шахматную корону

Президент Казахстана принял участников матча за мировую шахматную корону
©akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участников матча за звание чемпиона мира по классическим шахматам Дин Лижэня и Яна Непомнящего, а также президента Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Аркадия Дворковича, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Непомнящий уступил своему сопернику в тай-брейке и не смог завоевать титул чемпиона мира. После 14 партий с классическим контролем времени была зафиксирована ничья 7:7. Матч за мировую шахматную корону проходил в Астане.

Приветствуя гостей, Глава государства высоко оценил уровень организации самого престижного в рамках ФИДЕ турнира, в котором приняли участие выдающиеся спортсмены.

"Я хотел бы прежде всего поздравить господина Дин Лижэня с завоеванием в упорной борьбе звания чемпиона мира, а также выразить свое уважение гроссмейстеру Яну Непомнящему за проявленное мастерство. К турниру было приковано внимание всей шахматной общественности мира. Любители шахмат внимательно наблюдали за ходом борьбы. Полагаю, что турнир удался", – сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что в Казахстане уделяется большое внимание развитию шахмат.

"В настоящее время в стране более 200 тысяч человек занимаются шахматами. Эта цифра должна быть увеличена как минимум в два раза с помощью Федерации шахмат Республики Казахстан и при содействии ФИДЕ. Шахматы получат достойное развитие в нашей стране", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Руководитель Международной федерации шахмат Аркадий Дворкович поблагодарил Главу государства за теплый прием.

"С момента нашей предыдущей встречи прошло около 7 месяцев. За это время в Казахстане при Вашей полной поддержке мы провели уже пять чемпионатов мира. Мы видим, насколько популярна игра в шахматы в Казахстане. Цифры впечатляют, и они будут выше. Я в этом уверен, поскольку сочетание государственной поддержки и поддержки со стороны спонсоров практически всегда дает хорошие результаты", – сказал президент ФИДЕ.

Как отметил Аркадий Дворкович, на полях чемпионата мира было организовано множество дополнительных соревнований, таких как матч женской сборной Казахстана против сборной мира, детские турниры, мастер-классы и сеансы одновременной игры с ведущими зарубежными шахматистами. Он также сообщил о планах по проведению в Казахстане этим летом первого в истории чемпионата мира среди школ, в котором ожидается участие представителей не менее 80 стран.

Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь поблагодарил Главу государства за приглашение.

"Нам очень приятно встретиться с Вами. Я очень рад своей победе и участию в этом турнире, я получил большое удовольствие от игры", – сказал он.

В свою очередь гроссмейстер Ян Непомнящий обратил внимание на большой интерес к шахматам в Казахстане.

"Спасибо организаторам матча, спасибо стране. Вижу, что интерес к шахматам у вас постоянно растет. С новым руководством федерации вы движетесь в правильном направлении", – считает он.

В завершение встречи Президент пожелал удачи шахматистам и достижения новых высот. Он также отметил важность дальнейшего развития сотрудничества с ФИДЕ.

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Метки:
Токаев Касым-Жомарт Шахматы

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