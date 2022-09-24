Первая победа. Абдумалик и Асаубаева продолжают выступление на Гран-при ФИДЕ

Казахстанские шахматистки Жансая Абдумалик и Бибисара Асаубаева сыграли в шестом туре первого этапа женского Гран-при ФИДЕ (WGP) в Астане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Абдумалик одержала первую победу, обыграв россиянку Полину Шувалову, а Асаубаева потерпела первое поражение на турнире с соперницей из Польши Алиной Кашлинской.

В предыдущем туре на счету Асаубаевой ничья с россиянкой Екатериной Лагно, а у Абдумалик первое поражение на турнире в игре с китаянкой Чжу Цзиньэр.

Сейчас Абдумалик занимает пятое место в рейтинге турнира, а Асаубаева - шестое.

В седьмом туре, который пройдет 25 сентября, Абдумалик встретится с россиянкой Александрой Костенюк, а Асаубаева - с Шуваловой.

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