В матче за мировую шахматную корону в Астане вновь появился лидер

В Астане продолжается розыгрыш матча за звание чемпиона мира по шахматам-2023 между Яном Непомнящим и Динем Лижэнем, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 18 апреля, соперники провели седьмую партию. В этой встрече Непомнящий сыграл белыми фигурами, а Лижень - черными.

Партия была завершена на 37-м ходу победой россиянина, который воспользовался ошибкой китайского шахматиста в цейтноте. Таким образом, Непомнящий вышел вперед в этом матче - 4:3.

Восьмая партия будет сыграна 20 апреля.

Отметим, что максимально матч будет состоять из 14 партий, но может завершиться досрочно, если кто-то из игроков наберет 7,5 очка. В случае ничьей чемпион будет определен в плей-офф по быстрым шахматам.

Призовой фонд составляет два миллиона долларов, при этом 60 процентов получит победитель, а 40 процентов - занявший второе место.

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