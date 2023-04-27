Матч за шахматную корону в Астане: Непомнящий и Лижэнь сыграли вничью перед решающей партией

В Астане продолжается розыгрыш матча за звание чемпиона мира по шахматам-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 27 апреля, российский гроссмейстер Ян Непомнящий и китайский шахматист Дин Лижэнь провели 13 партию. Встреча завершилась ничьей на 39 ходу.

Теперь счет в противостоянии стал - 6,5-6,5. Следующая, последняя партия состоится 29 апреля.

Напомним, максимально матч может состоять из 14 партий, но мог завершиться досрочно, если бы кто-то из игроков набрал 7,5 очка. За победу присуждается один балл, а за ничью - 0,5.

В случае, если после 14 партии между шахматистами также будет ничья, будет проведен тай-брейк из четырех партий. Если же и тай-брейк не выявит победителя, то они сыграют блиц, а затем и так называемую "партию смерти".

Напомним, звание чемпиона мира осталось вакантным после ухода норвежца Магнуса Карлсена. Призовой фонд составляет два миллиона долларов, при этом 60 процентов получит победитель, а 40 процентов - занявший второе место.

Непомнящий уже доходил до битвы за титул чемпиона чемпиона мира два года назад, уступив тогда Карлсену. Лижэнь же стал первым в истории представителем Китая, претендующим на шахматную корону.

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