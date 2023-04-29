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Матч за шахматную корону в Астане: Непомнящий и Лижэнь не смогли выявить победителя и сыграют тай-брейк

Матч за шахматную корону в Астане: Непомнящий и Лижэнь не смогли выявить победителя и сыграют тай-брейк
©Vesti.kz, Турар Казангапов

В Астане продолжается розыгрыш матча за звание чемпиона мира по шахматам-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 29 апреля, российский гроссмейстер Ян Непомнящий и китайский шахматист Дин Лижэнь провели последнюю 14 партию и не смогли выявить победителя. 

После 90 хода шахматисты согласились на ничью. Партия продолжалась около шести с половиной часов. Счет стал 7:7. 

Таким образом новый чемпион мира определится на тай-брейке в воскресенье, 30 апреля.

Напомним, звание чемпиона мира осталось вакантным после ухода норвежца Магнуса Карлсена. Непонящий проиграл ему два года назад в битве за шахматную корону. Лижэнь же стал первым в истории представителем Китая, дошедшим до такого уровня. 

Призовой фонд турнира составляет два миллиона долларов. Победитель получит 60 процентов, а проигравший - 40.

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Метки:
Шахматы

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