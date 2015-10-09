Казахстан завоевал два золота на чемпионате мира по шахматам

Казахстанские шахматистки завершили выступление на женском командном чемпионате мира FIDE, проходившего в испанском городе Линарес, сообщают Vesti.kz.

В активе сборной три инвидуальные медали. Золото завоевали Меруерт Камалиденова, которая показала лучшие результаты в Линаресе на второй доске, и Эльназ Калиахмет (2274), победившая на шестой доске.

Бронзовe награду выиграла Зарина Нургалиева на пятой доске.

По итогам общекомандных соревнований титул чемпионов мира завоевала сборная FIDE (Россия), не проигравшая в Линаресе ни одного матча.

Второе место занял Азербайджан, а третьим стал Китай, который в матче за третье место обыграл Казахстан (5:3).

Напомним, что группе Казахстан стал вторым, уступив только России.

Причем казахстанские шахматистки сенсационно обыграли команду США. Также в группе Казахстан обыграл будущего соперника по полуфиналу - Азербайджан.

Однако в 1/2 финала Казахстан уступил Азербайджану. Судьбу матча решил тай-брейк в блиц.

Командный чемпионат мира среди женщин проходит раз в два года.