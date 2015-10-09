Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Шахматы
Казахстан завоевал два золота на чемпионате мира по шахматам

Казахстан завоевал два золота на чемпионате мира по шахматам

Казахстанские шахматистки завершили выступление на женском командном чемпионате мира FIDE, проходившего в испанском городе Линарес, сообщают Vesti.kz.

В активе сборной три инвидуальные медали. Золото завоевали Меруерт Камалиденова, которая показала лучшие результаты в Линаресе на второй доске, и Эльназ Калиахмет (2274), победившая на шестой доске.

Бронзовe награду выиграла Зарина Нургалиева на пятой доске.


По итогам общекомандных соревнований титул чемпионов мира завоевала сборная FIDE (Россия), не проигравшая в Линаресе ни одного матча.

Второе место занял Азербайджан, а третьим стал Китай, который в матче за третье место обыграл Казахстан (5:3).

 

Напомним, что группе Казахстан стал вторым, уступив только России.

Причем казахстанские шахматистки сенсационно обыграли команду США. Также в группе Казахстан обыграл будущего соперника по полуфиналу - Азербайджан.

Однако в 1/2 финала Казахстан уступил Азербайджану. Судьбу матча решил тай-брейк в блиц.

Командный чемпионат мира среди женщин проходит раз в два года.

